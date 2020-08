أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة-سهل الجفارة، اليوم الأربعاء، عودة الكهرباء لحقول الآبار وبدء أعمال إعادة تشغيل الآبار وضخ المياه، مضيفا أن أعمال إعادة التشغيل ستستغرق يومين، متوقعا عودة المياه إلى مدينة طرابلس يوم الجمعة المقبل.

