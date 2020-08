قال وزير الخارجية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحافي،

اليوم الأربعاء، مع نظيره الألماني هايكو ماس في ألمانيا، إن السعودية تدعم مبادرة

القاهرة ومبادئ مؤتمر برلين لحل الأزمة في ليبيا، مشددا على حرص الرياض على دعم

الحوار السياسي للتوصل إلى حل ينهي حالة الصراع في ليبيا.

