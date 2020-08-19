“الواحة” تستعرض مشاريعها لـ”مؤسسة النفط”

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، خلال اجتماع مطول مع رئيس إدارة شركة الواحة للنفط أحمد عمار، تداعيات استمرار إغلاق النفط على المواقع النفطية.

ونوقش في الاجتماع الذي عقد بمقر المؤسسة في طرابلس، أعمال الصيانة للمعدات السطحية التي تشرف عليها وتنتجها شركة الواحة، وأشار أحمد عمار إلى جهود الفرق الهندسية في متابعة بعض التسرّبات الحاصلة في خطوط نقل النفط الخام وبعض الخزانات نتيجة لاستمرار إغلاق النفط منذ يناير الماضي.

كما ناقش الطرفان الميزانيات المطلوبة لإنجاز المهام وفقاً للخطط الاستراتيجية الموضوعة مسبقاً، إلى جانب الحديث عن المشاريع التنموية التي تعطلت بسبب الإغلاق.

وأوضح قسم الإعلام في شركة الواحة لقناة “218”، أن الطرفين شددا على أهمية استمرار العمل المشترك للحد من تداعيات الإغلاق عن المشاريع المنجزة والمجدولة.

وكان قسم الإعلام قال في يونيو الماضي إن لجنة إدارة الشركة تحرص بشكل على تطبيق الخطة الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والحد من تأثيرها على سير العمل في الحقول والموانئ التي تديرها الشركة.

وأضاف القسم بذلك الوقت أن الإدارة أوصت بتوفير قطع الغيار والمعدات اللازمة لإنجاز الأعمال المهمة والضرورية والمستعجلة بهدف ضمان إيفاء الشركة بالتزاماتها مع الجهات المتعاقد معها.

وتدير شركة الواحة ميناء السدرة لتصدير النفط وهو أكبر موانئ التصدير في ليبيا وتشرف على تشغيل عدد من الحقول المنتشرة في عموم ليبيا.

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