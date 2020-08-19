حفتر يلتقي بوفد من قبائل الجفرة

أخبار ليبيا24

زار وفد من مشايخ وأعيان وحكماء مدينة الجفرة اليوم الأربعاء مقر القيادة العامة للجيش الوطني، في إطار استمرار الدعم القبلي للقيادة العامة للجيش.

وجرى استقبال الوفد من قبل استقبل القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، بمكتبه في مقر القيادة العامة.

وقال مكتب إعلام القيادة العامة للجيش الوطني، إن هذه الزيارة أتت في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه القبائل الليبية للقوات المسلحة وقيادتها، في حربها ضد الإرهاب والمليشيات والمستعمرين الأتراك.

وتدعم القبائل الليبية الجيش الوطني الليبي، في حربه ضد الجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية منذ إطلاق قيادة الجيش عملية عسكرية لطرد الجماعات الإرهابية قبل عدة أعوام.

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