اللواء المسماري: زيارة وزيرا دفاع تركيا وقطر إلى طرابلس مؤشر على قرب معركة سرت

قال اللواء أحمد المسماري الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية إن زيارة وزيرا دفاع تركيا وقطر إلى طرابلس قبل أيام استهدفت التخطيط للهجوم على مدينة سرت.

أضاف “المسماري” في مداخلة مع قناة العربية الحدث مساء اليوم الأربعاء، أن قطر دخلت إلى طرابلس بموافقة دول أخرى، داعيا المجتمع الدولي إلى إخلاء طرابلس من السلاح بدلاً من أن ينشغل بمدينة سرت.

وأوضح “المسماري” أن المنطقة من مصراتة إلى مدينة الزاوية ممتلئة بالسلاح، والمليشيات، مؤكداً أن طرابلس تعاني وبها عشرات الالاف من السجناء والمهجرين والنازحين.

وتابع “المسماري” قائلا: كثير من المدن تحولت إلى مدن أشباح بعد أن هجرها أهلها من إرهاب المليشيات، لافتاً إلى أن طرابلس تعاني صراعاً على السلطة.

وأشار الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية إلى أن تركيا تحشد بأموالاً قطرية من أجل خوض معركة سرت، مؤكداً أن سرت هي الملف الذي يتم التنسيق فيه حاليا مع القيادة في مصر.