ليبيا الان

20 مليون دولار .. الوفاق تسدد مرتبات السوريين عن الشهر الماضي

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبياسددت حكومة الوفاق مرتبات  دفعة كبيرة من المقاتلين السوريين الموالين لتركيا عن شهر يوليو الماضي بما فيه مرتبات الدفعة ماقبل الأخيرة التي وصلت في يونيو الماضي  .

وأكدت مصادر سورية متطابقة من طرابلس أن الوفاق سلمت المرتبات لقادة المجموعات السورية في 15 أغسطس الجاري عن فترة شهر يوليو الماضي كما أنها قامت بتسوية أوضاع بعض منهم ممن لم يتقاضوا رواتب كاملة او لهم مستحقات تتعلق بالوفاة والإصابة  .

وأضافت بأن المرتبات كانت لإجمالي المجموعات المتواجدة في طرابلس ومحيطها وعددها حوالي 10,000 مقاتل سوري يتقاضون 2000 دولار عن الشهر الواحد .

وبذلك يكون إجمالي مرتبات شهر يوليو لهذا العدد من الأشخاص هو 20 مليون دولار أمريكي بواقع 2000 دولار لكل مقاتل مرتزق من هؤلاءالـ 10 آلاف مقاتل علمًا أن عددهم الفعلي وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان قد بلغ 13.000 عنصر منهم مئات أصبحوا تحت إمرة فتحي باشاآغا مباشرة  .

وبحسب المصادر السورية ذاتها ، فقد أعرب عناصر هذه المجموعات السورية عن ارتياحهم لانتظام المرتبات التي كانت تتأخر أحيانًا أو تصلناقصة ، إلا أن يوليو ويونيو شهدا إستقرارًا على صعيد السداد .

وكانت مجموعة من كتيبةالحمزةالسورية الموالية لتركيا قد أعلنت بعد عودتها الى سوريا بأن قادة الكتيبة سرقوا مرتباتهم عن شهر مايو كما سرقوا منهم علاوات إضافية  مقدرة بـ 300 دولار .

وقد قامت المجموعة وعددها حوالي 100 مقاتل سابق في ليبيا بالتظاهر أمام مقر الحاكم التركي في عفرين شمالي سوريا مطالبة بمستحقاتها المقدرة بعشرات آلاف الدولارات .

ويتوزع المرتزقة والمقاتلين الإرهابيين السوريين في عدة معسكرات ومناطق في المنطقة الغربية منها كلية الشرطة ومعسكر اليرموك في خلة الفرجان ومعسكر حمزة في طريق المطار .

كما يتواجدون غربًا في معسكر سيدي بلال المجاور لمقر البعثة الأممية في جنزور وهو المعسكر الذي تلت منه المليشيات السورية بيان الترحيب بتحويل متحف آيا صوفيا في إسطنبول إلى مسجد رافعة صورة أردوغان والأعلام التركية .

المرصد – خاص

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • هولاء مرتزقة فلسطين وسوريا والأردن بدعم كويتي قطري وتزوير الاحزاب ـ يعني منطقيا ـ من الاولي للسورين والفلسطينيين والارديين ـان يقاتلوا فبلادهم ـ وليس في الارض الليبية ..!!! حتى حدود جغرافية لا توجد بين ليبيا وهذه الدول ..!!!!

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