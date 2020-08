أعلنت دار الإفتاء، اليوم الأربعاء، أن يوم غد الخميس هو الأول من شهر محرم للعام الهجري الجديد 1442.

