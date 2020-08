أوضح المتحدث باسم الجيش أحمد المسماري، اليوم الأربعاء، أن فتح منشأت

البترول يعني تصدير ما هو موجود بالخزانات وليس إعادة تصدير نفط الحقول.

The post عاجل// المسماري: فتح منشآت البترول يعني تصدير ما هو موجود بالخزانات وليس إعادة تصدير نفط الحقول appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24