المشير حفتر يستقبل مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا

استقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر يستقبل اليوم الأربعاء مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف.

وذكرت شعبة الإعلام الحربي، في إيجاز لها، اطلعت عليه “الساعة 24″، أن الاجتماع ناقش عمل المكتب في ليبيا، ودعمه للقطاع الصحي في البلاد.

يشار إلى أن المشير حفتر استقبل عددا من المسؤولين على مدار الأيام الماضية، من بينهم رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، أول من أمس الاثنين، وبحثا خلال الاجتماع الأوضاع الإنسانية التي تمر بها البلاد، وبعض المناطق المتضررة بسبب الحرب القائمة ضد الإرهاب والمليشيات التابعة للغزو التركي، بالإضافة لسبل التعاون الإنساني، وما يمكن أن تقدمه اللجنة في ظل الأوضاع الراهنة.