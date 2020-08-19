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حفتر يناقش مع مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية دعم ليبيا بأجهزة الكشف عن «كورونا»

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

استقبل القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة أبوالقاسم حفتر، اليوم الأربعاء، مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، إليزابيث هوف، في مكتبه بمقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة.

وقالت القيادة العامة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع «ناقش عمل المكتب في ليبيا ودعمه للقطاع الصحي في البلاد، خاصة فيما يتعلق بتوفير كافة الأجهزة والمعدات اللازمة للكشف على فيروس كورونا وكذلك التدابير الاحترازية والوقائية لمكافحة الجائحة».

وارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ليبيا إلى 9068 حالة، من بينها 7901 نشطة، وتعافى ألف وثلاث حالات، بينما توفي 164 مصابا، وذلك منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • فاضى الترهوني ما عنده ما يدير هذا ليس شغل العسكر ما هذه الفوضى والجهل ارحل يا حفتر يا فاشل ماتوا في جرتك الالاف الشباب يا فاشل ارحل ارحل فلن تنتصر انت فشلت في طرابلس وهذا يكفي ارحل يا هفك يا متخلف

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