حفتر يبحث الوضع الصحي مع مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بليبيا

أخبار ليبيا24

بحث القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، مع مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، السيدة إليزابيث هوف، أوضاع القطاع الصحي في ليبيا.

واستقبل حفتر في مقر القيادة العامة للجيش بالرجمة مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، حيث أفاد مكتب إعلام القيادة، أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة عمل المكتب في ليبيا ودعمه للقطاع الصحي في البلاد.

وأوضح المكتب، أن الاجتماع تركز حول توفير كافة الأجهزة والمعدات اللازمة، للكشف على فيروس كورونا، وكذلك التدابير الاحترازية والوقائية لمكافحة الجائحة.

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