المسماري: تركيا وقطر تستعدان للهجوم على مدينة سرت (فيديو)

قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري ،خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء ،أن زيارة وزراء حرب تركيا وقطر دليل على التخطيط لهجوم على مدينة سرت.

و أشار المسماري ،إلى وجود دوافع تحمل الشكوك وراء السعي لتحويل منطقة سرت إلى منطقة معزولة ،و أن دخول قطر على الأرض في طرابلس جاء بقرار دول أخرى.



و أعلن المسماري أن الجيش نشر دفاعات ساحلية في مواقع مهمة وحاكمة لمنع أي اختراق للمياه الإقليمية ،مؤكدا أن المناطق المحيطة بسرت والجفرة لم تشهد أي أعمال عسكرية خلال السبعة الأيام الماضية.

كما أشار إلى أن قوات الدفاع الجوي تمكنت من ربط كافة الحقول الرادارية للقوات بكامل أنحاء البلاد، محذرا من أن الموانئ الليبية في طرابلس والخمس ومصراتة تحولت إلى مواقع تركية.