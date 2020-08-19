ليبيا الان

المسماري: تركيا وقطر تستعدان للهجوم على مدينة سرت (فيديو)

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري ،خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء ،أن زيارة وزراء حرب تركيا وقطر دليل على التخطيط لهجوم على مدينة سرت.
و أشار المسماري ،إلى وجود دوافع تحمل الشكوك وراء السعي لتحويل منطقة سرت إلى منطقة معزولة ،و أن دخول قطر على الأرض في طرابلس جاء بقرار دول أخرى.


و أعلن المسماري أن الجيش نشر دفاعات ساحلية في مواقع مهمة وحاكمة لمنع أي اختراق للمياه الإقليمية ،مؤكدا أن المناطق المحيطة بسرت والجفرة لم تشهد أي أعمال عسكرية خلال السبعة الأيام الماضية.
كما أشار إلى أن قوات الدفاع الجوي تمكنت من ربط كافة الحقول الرادارية للقوات بكامل أنحاء البلاد، محذرا من أن الموانئ الليبية في طرابلس والخمس ومصراتة تحولت إلى مواقع تركية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • مع اول هجوم للمليشيات وبعد ابادتهم سيتم الهجوم المضاد للجيش الوطنى نحو مصراته لتطهيرها بعد محاصرتها من جميع الاتجاهات وقصفها جوا وبحرا

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  • اسلم تسلم يامسماري وكفاك نباحا المهزوم سيفر الى امريكا ويتركك كالحذاء القديم تندب حظك.

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  • الى الخروف الاخوانى الحقير محمد العلاقى امثالك ياميبون مكانهم هناك عند الاتراك تتناك وامك وابوك وراك نحى سروالك واكشف مؤخرتك واستعد ياحقير ستظل واحد من حريم السلطان

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  • متخلف عقليا اى مهزوم ياميبون لقائد عسكرى يسيطر على اقليمى برقة وفزان وجعهلها فى امان خالية من الخوان ومن كلاب اردوغان ومعاه الهلال النفطى وسرت والجنوب الغربى لاقليم طرابلس لو كان هذا يعد هزيمة يابغبغان فعليك ان تذهب لقرقارش كام جلسة كهرباء يعدلوا راسك الخرفانة ياخروف غبى وعبيط

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