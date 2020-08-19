غدامس تشدد إجراءاتها لمواجهة فيروس كورونا

نظراً للظروف التي تمر بها ليبيا من حيث زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا خاصة المناطق المجاورة لبلدية غدامس، وبدعوة من عميد بلدية غدامس قاسم المانع، انعقد بمكتب العميد اجتماع طارئ ضم أعضاء اللجنة المركزية العليا لمجابهة جائحة فيروس كورونا بالبلدية.

وتم خلال الاجتماع تقييم المرحلة السابقة ومناقشة العراقيل التي واجهت اللجان المشكلة، وتحديد الاحتياجات منها تفعيل مركز العزل الصحي وتزويده بالمفاعلات الخاصة لتشغيل جهاز B C R.

وتم الاتفاق على توسيع عمل اللجنة التثقيفية بخصوص التوعية، وتم التطرق إلى مشكلة تفعيل المنفذ الحدودي غدامس الدبداب وإجراء التحاليل للوافدين من دولة الجزائر، وإلى مشكلة السبل الكفيلة للحد من ظاهرة الهجرة غير القانونية وكيفية القضاء الكامل على التجمعات الاجتماعية بالمناسبات من أفراح أو مآتم.

وفي تصريح لقناة “218”، قال عميد بلدية غدامس إنه دعا لاتخاذ بمجموعة من التدابير بالمرحلة القادمة أهمها تفعيل لجنة التوعية والتثقيف بكافة المنابر المتاحة بنطاق البلدية، وإيجاد حل لمشكلة نقص المفاعلات ومخاطبة اللجنة المركزية بها، وقفل العيادات الخارجية بالمستشفى، وانعقاد الاجتماعات للجنة المركزية بشكل دوري أو أسبوعي، وإيجاد حل لمشكلة إقفال المنفذ الحدودي، ومجابهة ظاهرة الهجرة غير القانونية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية