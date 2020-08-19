“استشارية درنة” تكشف تفاصيل الوضع الوبائي بالمدينة

قال رئيس اللجنة الاستشارية الطبية للمنطقة الجغرافية درنة الدكتور عادل ادوال، إن عدد الإصابات المؤكدة بلغت 27 حالة، شفي منها 8، و19 حالة نشطة، مضيفا أنه تم تكليف أحد عناصر الرصد الطبي بمتابعة الحالات النشطة حتى يكون الإحصاء الطبي بالصورة الصحيحة.

وبيّن الدكتور ادوال، في تصريح لقناة “NEWS 218″، أن حالة الوفاة في مركز العزل الطبي لمواطن تجاوز عمره الثمانين عاما، ويشكو من ارتفاع ضغط الدم، وحضر للمستشفى وهو يعاني من ضيق حاد بالتنفس، وبإجراء التحاليل اللازمة تم الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا، موضحا أنه تم التعامل معه وفق توصيات اللجنة الاستشارية الطبية العليا لمجابهة فيروس كورونا بإدخال الحالات مرضى الجهاز التنفسي العلوي والسفلي “المتوسطة والشديدة” لمراكز العزل.

وأشار إلى أنه تم أخذ مسحة أنفية من المريض وإرسالها إلى مستشفى امساعد وكانت النتيجة سالبة، وتم التعامل مع الحالة على أنها اشتباه بكورونا وأعطي العلاج اللازم من مقويات الجهاز التنفسي والمضادات الحيوية لكن توفي المريض بعد ذلك.

وبشأن حالات الوفاة في الفترة السابقة من بداية شهر أغسطس إلى تاريخ 18 أغسطس 2020 ، قال الدكتور ادوال إنه تم تكليف الأقسام المختصة بإعداد تقارير طبية مفصلة عن أسباب الوفاة في كل قسم وتقديمها خلال الأيام القليلة القادمة.

وبخصوص الحالات الموجودة حالياً في قسم العزل، بيّن الدكتور ادوال أنها 3 حالات، الأولى مصابة بفيروس كورونا وتم وضعها على جهاز التنفس الصناعي لمدة 5 أيام ثم بعد تحسن الوظائف الحيوية للرئتين تم نزع أنبوب التنفس وهي تمتع حالياً بصحة جيدة، والثانية والثالثة كانتا تعانيان من قصور محدود بوظائف الرئتين ولا تحتاجان إلى جهاز تنفس صناعي وهما الآن في حالة تحسن ملحوظ بالوظائف الحيوية بما فيها مستوى الأكسجين بالدم.

وناشدت اللجنة الاستشارية الطبية وزير الصحة بضرورة توفير جهاز”B C R”، وزيادة عدد أجهزة التنفس الصناعي، حيث لا يوجد منها سوى 4 فقط.

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