مصر تؤكد رفضها جعل سرت والجفرة مناطق معزولة من السلاح

سلّم رئيس المخابرات الحربية المصرية خالد مجاور اليوم الأربعاء، رسالة إلى

الجيش في ليبيا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت مصادر

إعلامية، أن الرسالة تضمنت متابعة القاهرة لزيارة مسؤولين قطريين وأتراك إلى

ليبيا خلال الأيام الماضية.

وشددت الرسالة على رفض مصر أن تكون سرت والجفرة مناطق معزولة من السلاح ومن

الجيش.

كما أكدت مصر على رفض تقسيم الأراضي الليبية، وعدم السماح بمحاصرة ليبيا.

و تضمنت

الرسالة أن القاهرة ستفتح خلال الأيام المقبلة خط اتصال مباشرا وستنسق بشكل كامل

مع الجيش، مع التأكيد على استمرارها والتزامها بدعم الشعب الليبي

وجيشه ضد الإرهاب والميليشيات المسلحة.

وأضافت المصادر أن رئيس المخابرات الحربية المصرية اتفق مع حفتر على

التنسيق الأمني.

