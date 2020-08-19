صحف تركية: إقامة قاعدة بحرية بميناء مصراتة ضمن الاتفاق التركي القطري مواصلة لانتهاك الأراضي الليبية

سلطت الصحف التركية الموالية للنظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان، الضوء على اتفاقية استئجار الحكومة التركية لميناء مصراتة الليبي من حكومة الوفاق لمدة 99 عامًا، لإقامة القاعدة البحرية الخاصة بها.

وفقًا للخبر الذي نشره موقع «يني عقد» الموالي للحكومة التركية، فإن السلطات التركية، وبناءً على اتفاق الاستئجار، تستطيع مواصلة انتهاكاتها في الأراضي الليبية.

وأوضح موقع “تركيا الآن” جاء ذلك ضمن اتفاقيات تركية وقطرية جديدة مع حكومة «الوفاق» حيال مذكرة التفاهم التي وقعت عليها الأطراف الثلاثة خلال اجتماع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ووزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، ورئيس حكومة «الوفاق» المنتهية ولايتها فايز السراج، في طرابلس المحتلة.

يأتي كل ذلك بالتزامن مع نشر طائرات دون طيار في قاعدة الوطية الجوية، غرب طرابلس، ومنح القوات التركية حق استخدام قاعدة مصراتة البحرية.