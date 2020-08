في ذكرى عيد الشباب الليبي، يوم 20 أغسطس، أكد

الكيلاني عبد الكريم المنفي، عميد الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا فرع عمر المختار،

الدعم المطلق للدكتور سيف الإسلام معمر القذافي، إذ أنه بمثابة المنقذ والحل

الأخير للأزمة الراهنة، وهو الوحيد الذي شخّص الحالة الليبية منذ نكبة فبراير التي

دمرت البلاد والعباد.

واستنكر المنفي، في بيان صحفي، ما يعانيه الشعب

من حالة مأساوية من أجل توفير متطلبات الحياة اليومية من غاز وكهرباء، الأمر الذي

جعل المواطن مهانا حتى في لقمة عيشه، كما استنكر ما آلت إليه الأمور بسبب التدخل

الدولي لحلف الناتو لإسقاط الدولة عام 2011م، وأصبحت ليبيا أرضا خصبة للإرهاب

والمرتزقة، وضاع أمن الوطن الذي عاشه الليبيون أعواما قبل ذلك.

وأكد المنفي على ضرورة تحمل المجتمع الدولي

ومجلس الأمن والجامعة العربية نتيجة قراراتهم التي وصفها بالمضللة عام 2011م، حين

قاموا برفع الملاحقة الدولية لمحكمة الجنايات للدكتور سيف الإسلام وكل رفاقه

الأبطال، مشددا على وحدة التراب الليبي والمصالحة الوطنية لأجل لم شمل الليبيين

تحت راية السلام والوئام.

كما خاطب المنفي المجتمع الدولي ومجلس الأمن

بتقديم الدعم الكامل لشخص الدكتور سيف الإسلام، إذ أنه الأجدر للقيادة في المرحلة

الراهنة، مشددا أن كل المدن والقبائل الليبية ستكون بمثابة قنابل موقوتة تنفجر

لخلاص الوطن والمواطن من هذه الأزمة.

ودعا المنفي للشد على أيدي كل القوى الوطنية

لمحاربة ما تعانيه ليبا من صنوف الإرهاب والجماعات المتطرفة ومقاتلي جماعة الإخوان

ومرتزقتهم والخونة والعملاء الذين يعدون الأعداء الحقيقيين للشعب الليبي الذي يجب

عليه أنه يصطف لمجابهتهم.

جدير بالذكر أن الدكتور سيف الإسلام كان يولي

عيد الشباب في 20 أغسطس من كل عام، اهتماما خاصا، قبل نكبة فبراير عام 2011م، وكان

يخص الشباب بمزيد اهتمامه فهو على دراية بأنهم عماد الوطن وصانعو أمجاده، وهم من

سينهضون به لاسترجاع هيبته.

وكان الدكتور سيف الإسلام يحظى بحب وتقدير جميع

الفئات الليبية، لاسيما الشباب، يدل ما قام به الشباب من تظاهرة حب وتأييد في

العاصمة طرابلس عام 2008، بعد أن أعلن الدكتور انسحابه من الحياة السياسية.

The post المنفي: الدكتور سيف الإسلام هو وحده رجل المرحلة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24