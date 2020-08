قالت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، اليوم الأربعاء، إن “المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، أمر أساسي لتحقيق السلام والاستقرار بعد سنوات عديدة من الإفلات من العقاب في ليبيا”، في إشارة إلى سيادة القانون والعدالة.

The post عاجل // الوطنية لحقوق الإنسان: المساءلة عن الانتهاكات أمر أساسي لتحقيق السلام بليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24