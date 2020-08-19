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الحضيري: الدكتور سيف الإسلام القذافي المنقذ والحل الأخير للأزمة الليبية

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلن منسق الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا في المنطقة الجنوبية، عيسى الحضيري، الأربعاء، تأكيد الدعم المطلق للدكتور، سيف الإسلام معمر القذافي، كمنقذ وحل أخير للأزمة الليبية.

ودعا الحضيري في بيان له، كافة الليبيين بالخروج في تظاهرات غدًا الخميس، لدعم الدكتور سيف الإسلام معمر القذافي.

وقال الحضيري إن الحق أصبح في ليبيا ظاهرا وواضحًا وضوح الشمس في النهار
ويميزه الصغير والكبير من خلال معاناة الليبيين من قهر وذل وحرمان وحاجة وجوع وفقر
ومرض وعوز.

وأكد الحضيري أن الوجوه البائسة التي حكمت ليبيا خلال التسع سنوات غير
قادرة على توفير سبل العيش الكريم لليبيين ولا قادرة على حماية أرواحهم وأموالهم
وأعراضهم وأصبح حلم الليبيين كسرة خبز ونور شمعة ومكان يؤويهم.

وأوضح الحضيري أن المسؤولين عن إذلال الشعب يخافون من المظاهرات السلمية لشعب ليبيا المكلوم في الغد، مضيفا أنهم يخافون من أن تزيل عروشهم وتكشف أكاذيبهم وتسقط أوهامهم، مؤكدا أنهم يعملون على القضاء عليها قبل حدوثها من خلال قيامهم بخطف كل من يقف مع الحق ويهددون كل من يطلب حياة كريمة بأبسط أنواع التعبير السلمي.

ودعا الحضيري كل من يؤمن أن مشروع ليبيا الغد وقائده هو المنقذ وهو الحل
وهو من يلبي مطالبه من أمن وأمان وسكن ومعاش وتعليم ودواء وقضاء واستقلال وسيادة
في البحر والبر والجو بالمشاركة في التظاهر
السلمي غدا.

وطالب الحضيري أبناء الوطن بتغيير واقعهم المظلم المخيف والخروج من الظلمات إلى النور ومن الباطل إلى الحق في 20 أغسطس، مؤكدا أنه يومهم الموعود يوم كسر حاجز الخوف يوم اختيارهم الصحيح الذي يضمن لهم التعبير والتغير إلى الأفضل إلى الغد المشرق إلى سيفا يخافه الأعداء والعملاء.

واختتم الحضيري بيانه أن الدكتور سيف الإسلام القذافي رجل أفعال إذا قال
فعل وإذا قاد انتصر فالبناء هدفه والغد موعده والوطن يسكن بين ضلوعه وكل همه فسيفه
له تاريخ معروف سيف الحق المبين سيف الإسلام وسيف العروبه سيف كل الليبيين.

وأكد الحضيري أن موعد مظاهرات الغد في كل الساحات والشوارع والتي سيكون
هتافها “معك يدًا بيد ياسيف الإسلام.. إلى الأمام”.

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تعليقات

  • هذا مش كلام الحضيري ـ وتوا كلموه بالهاتف ـ وقبيلة الحضيري لا يتكلمون عن الفتنة وعلى شخص تافه ….
    كله تخريف بن ولبد ………….ـ ويا ويلكم وسواد ليلكم على الي كاتبينه ـ على كلام الزور والأثام والقذف

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  • هاذي بني وليد ليبيا بحجم دولة ارض احفاد المجاهدين دردالين ورفلة 👇 تفرج…👇

    .youtube.com/watch?v=G_W8ZbRs4GQ

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  • تعتقدوا إنه الزنتان من صفا قلوبهم خلوه يمشي حي؟!…ههههههه..لا لا اني مانعتقدش!!..لا لا اني مش زنتاني لكن اني نعرفهم..تي اني عايش فبلاد اكثر شعبها هوا من اصل ابيض لاكثر من 40 عام!!!..🙂

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  • ههههه..ليبيا هيا توا تحتاج لمعمر مش ولده..شعبنا مش جاهز لاللحريه ولالشي!!..ليبيا تبي يد من لحديد..هذا بس والله..باهي باهي؟!..مبروك عليكم..وصح النوم!

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  • الوفت غير مناسب لدعاة الفتنة فليبيا محتلة من الاتراك والطليان والمرتزقة من كل مكان على يد الخوان والاولية اولا لتحرير البلاد وبعدها تجرى انتخابات يحتكم فيها الشعب للصندوق وليترشح من يرتشح والشعب هو الحكم المهم الاول اعادة السيادة للشعب الليبى التى سرقها اردوغان

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  • كبروا عقولكم يا سبتمبريين…القذافي مات وشبع موت والنظام الجماهيري أنتهي… سيف لايحق له حكم ليبيا لأن الوطن ليس إرث أجداده وليست ملكية حتى يرث الابن الحكم بعد والده… القذافي لم يحكم ليبيا بتفويض شعبي عارم كما حكمها الملك إدريس رحمه الله عليه… القذافي انقلب على الشرعية التي أقسم كا ضابط في الجيش أن يحميها وحكم ليبيا بسياسة الأمر الواقع… إذا ما بني على باطل فهو باطل.

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