الحضيري: الدكتور سيف الإسلام القذافي المنقذ والحل الأخير للأزمة الليبية

أعلن منسق الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا في المنطقة الجنوبية، عيسى الحضيري، الأربعاء، تأكيد الدعم المطلق للدكتور، سيف الإسلام معمر القذافي، كمنقذ وحل أخير للأزمة الليبية.

ودعا الحضيري في بيان له، كافة الليبيين بالخروج في تظاهرات غدًا الخميس، لدعم الدكتور سيف الإسلام معمر القذافي.

وقال الحضيري إن الحق أصبح في ليبيا ظاهرا وواضحًا وضوح الشمس في النهار

ويميزه الصغير والكبير من خلال معاناة الليبيين من قهر وذل وحرمان وحاجة وجوع وفقر

ومرض وعوز.

وأكد الحضيري أن الوجوه البائسة التي حكمت ليبيا خلال التسع سنوات غير

قادرة على توفير سبل العيش الكريم لليبيين ولا قادرة على حماية أرواحهم وأموالهم

وأعراضهم وأصبح حلم الليبيين كسرة خبز ونور شمعة ومكان يؤويهم.

وأوضح الحضيري أن المسؤولين عن إذلال الشعب يخافون من المظاهرات السلمية لشعب ليبيا المكلوم في الغد، مضيفا أنهم يخافون من أن تزيل عروشهم وتكشف أكاذيبهم وتسقط أوهامهم، مؤكدا أنهم يعملون على القضاء عليها قبل حدوثها من خلال قيامهم بخطف كل من يقف مع الحق ويهددون كل من يطلب حياة كريمة بأبسط أنواع التعبير السلمي.

ودعا الحضيري كل من يؤمن أن مشروع ليبيا الغد وقائده هو المنقذ وهو الحل

وهو من يلبي مطالبه من أمن وأمان وسكن ومعاش وتعليم ودواء وقضاء واستقلال وسيادة

في البحر والبر والجو بالمشاركة في التظاهر

السلمي غدا.

وطالب الحضيري أبناء الوطن بتغيير واقعهم المظلم المخيف والخروج من الظلمات إلى النور ومن الباطل إلى الحق في 20 أغسطس، مؤكدا أنه يومهم الموعود يوم كسر حاجز الخوف يوم اختيارهم الصحيح الذي يضمن لهم التعبير والتغير إلى الأفضل إلى الغد المشرق إلى سيفا يخافه الأعداء والعملاء.

واختتم الحضيري بيانه أن الدكتور سيف الإسلام القذافي رجل أفعال إذا قال

فعل وإذا قاد انتصر فالبناء هدفه والغد موعده والوطن يسكن بين ضلوعه وكل همه فسيفه

له تاريخ معروف سيف الحق المبين سيف الإسلام وسيف العروبه سيف كل الليبيين.

وأكد الحضيري أن موعد مظاهرات الغد في كل الساحات والشوارع والتي سيكون

هتافها “معك يدًا بيد ياسيف الإسلام.. إلى الأمام”.

