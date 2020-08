الوطني لمكافحة الأمراض: اختتام فاعليات الدورة التدريبية في مجال الدعم النفسي والاجتماعي

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأربعاء، اختتام فاعليات الدورة

التدريبية في مجال الدعم النفسي والاجتماعي.

وقال المركز في بيان له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن الدورة استهدفت 20 متدربًا من الكوادر الطبية والطبية المساعدة وطلبة كليات الطب، مضيفا أن الدورة استمرت لمدة 3 أيامٍ بقاعة مركز الإرشاد النفسي بمنظمة النسيم للتنمية المجتمعية

وأوضح البيان أن الدورة كانت برعاية منظمة النسيم للتنمية المجتمعية و مركز

تنمية القوى العاملة بمدينة مصراتة، والجمعية الليبية للعلوم النفسية.

