أعلنت المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية اللاجئين

التابعتان للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، مصرع ما لا يقل عن 45 مهاجرا قبالة ساحل

مدينة زوارة.

وأشارت المنظمتان في بيان مشترك لهما عبر مواقع

التواصل الاجتماعي، إلى أنه أكبر حادث غرق لسفينة مسجل قبالة السواحل الليبية هذا

العام.

وقالت المنظمتان إن صيادين محليين تمكنوا من

إنقاذ بعض المهاجرين، ومعظمهم من السنغال ومالي وتشاد وغانا، في حين أن المنظمة

الدولية للهجرة قد أُبلغت أن 45 امرأة، وخمسة أطفال، لقوا حتفهم عندما انفجر محرك

السفينة قبالة ساحل زوارة.

كما دعت المنظمتان السلطات الليبية إلى اتخاذ

خطوات حازمة ضد من وصفتهم بالمهربين والمُتاجِرين بالبشر، مشددتين على ضرورة أن

تقوم السلطات بتعطيل وإنهاء عصابات التهريب تحت قيادة الجماعات الإجرامية لمنع

المزيد من الاستغلال والانتهاكات.وطالبت المنظمتان المجتمع الدولي بأن يقدم المزيد من الدعم للسلطات في هذا

الصدد، مشددتين على ضرورة عدم إعاقة عمل المنظمات الإنسانية لإنقاذ الأرواح ورفع

القيود القانونية واللوجستية عن عملهم، معربتان عن قلقهما العميق إزاء التأخيرات

التي وقعت مؤخرا في عمليات الإنقاذ والإنزال.

The post مصرع 45 مهاجراً على الأقل قبالة سواحل زوارة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24