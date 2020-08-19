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مصرع 45 مهاجراً على الأقل قبالة سواحل زوارة

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية اللاجئين
التابعتان للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، مصرع ما لا يقل عن 45 مهاجرا قبالة ساحل
مدينة زوارة.

وأشارت المنظمتان في بيان مشترك لهما عبر مواقع
التواصل الاجتماعي، إلى أنه أكبر حادث غرق لسفينة مسجل قبالة السواحل الليبية هذا
العام.

وقالت المنظمتان إن صيادين محليين تمكنوا من
إنقاذ بعض المهاجرين، ومعظمهم من السنغال ومالي وتشاد وغانا، في حين أن المنظمة
الدولية للهجرة قد أُبلغت أن 45 امرأة، وخمسة أطفال، لقوا حتفهم عندما انفجر محرك
السفينة قبالة ساحل زوارة.

كما دعت المنظمتان السلطات الليبية إلى اتخاذ
خطوات حازمة ضد من وصفتهم بالمهربين والمُتاجِرين بالبشر، مشددتين على ضرورة أن
تقوم السلطات بتعطيل وإنهاء عصابات التهريب تحت قيادة الجماعات الإجرامية لمنع
المزيد من الاستغلال والانتهاكات.وطالبت المنظمتان المجتمع الدولي بأن يقدم المزيد من الدعم للسلطات في هذا
الصدد، مشددتين على ضرورة عدم إعاقة عمل المنظمات الإنسانية لإنقاذ الأرواح ورفع
القيود القانونية واللوجستية عن عملهم، معربتان عن قلقهما العميق إزاء التأخيرات
التي وقعت مؤخرا في عمليات الإنقاذ والإنزال.

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تعليق

  • باه اعرفوا من طلعهم من زوارة ومن يبيع فالبشر في زوارة – ومن الي يسرق فالبنزين في زوارة …!!!
    ومن الي عنده قوارب في زوارة …!!
    ومن الي مادين وجوههم في مطار زوارة …!!!’
    ومن في في القطاع العام في زوارة …؟!!!!
    وين رجال الامن الليبي – والا الباش اغا – قاعد يتسلطن على كرسيه مع الصعاليك ومخلي الجنود الليبين يواجهوا فالأخطار ويعرضوا فانفسهم للموت لاجل المواطن وحضرته مفرشك فالسيارات والكراسي يحصد الامتيازات …!!!
    الامن الداخلي حطوله العقيد الليبي المتقاعد الحاج ” الأشهب الضماد ” الله يذكره بالخير وخلاص عالاقل راجل وطني ياكل من تراب بلاده بس والي يزرعه بايده .

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