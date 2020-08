بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأربعاء، خلال اتصال هاتفي بنظيره الإيطالي “لويجي دي مايو”، القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك ومنها التطورات في ليبيا، إضافة إلى التشاور حول ترتيب لقاءات قادمة بين الوزيرين لبحث الحلول السياسية لمختلف الأزمات في المنطقة.

