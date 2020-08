الجيش يمنع التظاهر ويشن حملة اعتقالات في المنطقة الشرقية والوسطي .

تواصل الأجهزة الأمنية

التابعة للجيش ، شن حملة اعتقالات موسعة بحق المواطنين المؤيدين لـ حراك

“رشحناك من أجل ليبيا إخترناك” الداعم للدكتور سيف الإسلام معمر القذافي

وزعمت وسائل إعلام

تابعة لأجهزة الأمن أن الاعتقالات طالت عدداً من الليبيين في زليتن وبنغازي

وأجدابيا وسرت، بدعوى مشاركتهم في مظاهرات مدعومة من جماعة الإخوان الإرهابية.

المثير للسخرية ان

أنصار النظام الجماهيري و غيرهم من الداعمين للدكتور سيف الإسلام القذافي من أشد

أعداء جماعة الإخوان و هو ما تتغافل عنه الأجهزة الامنية المرعوبة من مجرد طرح أسم

الدكتور سيف الإسلام على الساحة و تصدره للمشهد السياسي.

