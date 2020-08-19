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الجيش يمنع التظاهر ويشن حملة اعتقالات في المنطقة الشرقية والوسطي .

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

تواصل الأجهزة الأمنية
التابعة للجيش ، شن حملة اعتقالات موسعة بحق المواطنين المؤيدين لـ حراك
“رشحناك من أجل ليبيا إخترناك” الداعم للدكتور سيف الإسلام معمر القذافي

وزعمت وسائل إعلام
تابعة لأجهزة الأمن أن الاعتقالات طالت عدداً من الليبيين في زليتن وبنغازي
وأجدابيا وسرت، بدعوى مشاركتهم في مظاهرات مدعومة من جماعة الإخوان الإرهابية.

المثير للسخرية ان
أنصار النظام الجماهيري و غيرهم من الداعمين للدكتور سيف الإسلام القذافي من أشد
أعداء جماعة الإخوان و هو ما تتغافل عنه الأجهزة الامنية المرعوبة من مجرد طرح أسم
الدكتور سيف الإسلام على الساحة و تصدره للمشهد السياسي.

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تعليقات

  • الوقت ليس مناسبا لاى دعوات سياسية فى ظل احتلال تركى ومرتزقة من سوريا ومن يحاول شق الصف يجب ردعه فى الوقت الحاضر وبهد انتهاء المعارك وفتح باب الترشح وقتها من حقهم الدعاية لمرشحهم

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  • كبروا عقولكم يا سبتمبريين…القذافي مات وشبع موت والنظام الجماهيري أنتهي… سيف لايحق له حكم ليبيا لأن الوطن ليس إرث أجداده وبعدين ليبيا ليست ملكية حتى يرث الابن الحكم بعد والده… و بعدين القذافي لم يحكم ليبيا بتفويض شعبي عارم كما حكمها الملك إدريس رحمه الله عليه… القذافي انقلب على الشرعية التي أقسم كا ضابط في الجيش أن يحميها وحكم ليبيا بسياسة الأمر الواقع… إذا ما بني على باطل فهو باطل.

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