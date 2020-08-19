ليبيا الان

المشري: مستعد للجلوس مع عقيلة صالح وأطراف النزاع الأخرى ولكن بشروط

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن رئيس المجلس الاستشاري خالد المشري، اليوم الأربعاء، عن استعداده للقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بالمغرب.

وقال المشري في مداخلة هاتفية مع فضائية “media1 t.v” المغربية، “هناك جهود تُبذل من طرف المغرب تحت رعاية الملك محمد السادس، من أجل الدفع بالجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الليبية”.

وواصل رئيس المجلس الاستشاري، والقيادي في جماعة الإخوان المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا، “في إطار ذلك، قمنا بزيارة للمغرب في يوليو، وتزامنت مع وجود عقيلة صالح فيه، وقلنا: نحن على استعداد للقاء معه شرط أن يكون هذا اللقاء علنيا، وبحضور الإخوة المغاربة، وبضمانات دولية”.

ولفت المشري خلال اللقاء إلى أنه على استعداد للقاء مع الأطراف الليبية الأخرى المتنازع معها بالشروط ذاتها.

وناقض بذلك المشري نفسه في التصريحات التي أطلقها أول من أمس الاثنين، عقب لقائه مع وزيري الدفاع التركي والقطري، والتي قال خلالها: “حكومة الوفاق بقيادة فائز السراج على استعداد لبسط سيطرتها ونفوذها على كامل التراب الليبي بالتعاون مع حلفائها طبقا لبنود الاتفاق السياسي الذي يلزم حكومة الوفاق بأن تكون مسيطرة على كل ليبيا”، وفق قوله.

وقبل ذلك، قال المشري في منتصف يوليو الماضي، خلال مداخلة مع “قناة فبراير” الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا، إن “حفتر ومن معه مجرد أدوات لدول أضرت بليبيا كثيرا كمصر والإمارات وفرنسا وروسيا، ولا نعير لكلام حفتر أي قيمة، وعازمون على تطبيق الاتفاق السياسي بما في ذلك النص الذي يدعو لسيطرة حكومة الوفاق على كامل التراب الليبي والمحافظة على ثروات الليبيين” على حد قوله.

وأجرى المستشار عقيلة صالح زيارة رسمية إلى المغرب في 26 يوليو الماضي، والتقى خلالها عددا من المسؤولين هناك، وأعلن عن أنه تقدم بمبادرة إلى المغرب لحل الأزمة الليبية، مشيرًا إلى أنها قد تكون مقبولة من الليبيين والأمم المتحدة.

وأخبرت مصادر خاصة “الساعة 24” أن المستشار عقيلة صالح رفض بشكل قاطع الجلوس مع المشري الذي أجل زيارته من 23 يوليو للتوافق مع زيارة رئيس مجلس النواب.

الوسوم

المُستشار عقيلة صالح المغرب خاد المشري

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • انت مين اصلا حتى يجلس معك عقيلة صالح المنتخب من نواب الشعب اما انت فمجرد كلب من كلاب اردوغان ليس لك اى وزن لا شعبى ولارسمى فالسراج سلم مفاتيح طرابلس لاردوغان ونفايات ارهابية ولا حل سياسى قبل خروج المحتل وابادة النفايات الارهابية

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  • انت من حتي تشترط انت عباره عن هرواك متطفل علي السياسه ويوجهوا فيك الأخوان توجيه حصان الكارو من قبل سائقه فالعميل الذي هو مثلك من المفروض ان يستحي ويتواري عن الناس نظير عار الخيانه العظمي الذي لحق بك ولكن معروفون الاخوان لا كرامه ولا شرف لهم

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  • .نحن فى زمن القوة والهجوم خير وسيلة للدفاع لهذا يجب على الجيش الوطنى فرض منطقة منزوعة السلاح من الخط الاحمر حتى مدخل مصراته يمنع تواجد اى مليشيات مسلحة فيها ومن يتواجد سيتم قصفه جوى مع وعد بعدم تقدم الجيش بريا للمنطقة المنزوعة السلاح فترة وقف اطلاق النار

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