أعلنت ما تسمى بقوة حماية طرابلس التابعة لقوات الوفاق اليوم الأربعاء

انتهاء اجتماع مسؤولين عن بلديات الزاوية ومصراتة والخمس مع مسؤولي الشركة العامة

للكهرباء، ورفض هؤلاء المسؤولين المشاركة في طرح الأحمال بالتساوي.

