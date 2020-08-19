ستولتنبرغ يؤكد لتشاوش أوغلو دعم «ناتو» لعملية برلين والجهود الأممية في ليبيا

ناقش الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو»، ينس ستولتنبرغ، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الأربعاء، التطورات الأخيرة في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​، وكذلك في ليبيا.

وأكد ستولتنبرغ خلال الاتصال، دعم «ناتو بشكل كامل عمل الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا»، وشدد على أنه «يتعين على جميع الأطراف في ليبيا، وجميع أعضاء المجتمع الدولي، دعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة واحترام حظر الأسلحة»، حسب بيان للحلف العسكري.

اقرأ أيضا ستولتنبرغ يؤكد دعم «ناتو» تنفيذ قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

كما أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي عن دعمه لمؤتمر برلين، المنعقد في يناير الماضي، معتبرًا أنه مكمل لـ«جهود الأمم المتحدة لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا».

وبخصوص تطورات الوضع شرق المتوسط، أعرب ستولتنبرغ عن مخاوفه بشأن التوترات الحالية، وشدد على أن «الحوار وخفض التصعيد في مصلحة المنطقة، وأنه يجب تسوية الوضع بروح تضامن الحلفاء ووفقًا للقانون الدولي».

وأشار إلى أن تركيا واليونان التزمتا بحلفاء في «ناتو» لعقود من الزمان، حيث تعملان مع جميع الحلفاء الآخرين لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا