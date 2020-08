الناتو يدعو للالتزام باحترام حظر الأسلحة المفروض على ليبيا

طالب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، أمس الأربعاء، في اتصالا

هاتفيا مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، بضرورة خفض التصعيد في منطقة

شرق البحر المتوسط وتسوية الأوضاع وفقا للقانون الدولي.

وأعرب ستولتنبرج عن

دعمه لعملية برلين التي تكمل جهود الأمم المتحدة لتحقيق السلام والاستقرار في

ليبيا.

وأكد ستولتنبرج، أن الناتو يدعم بشكل كامل عمل الأمم المتحدة لإيجاد حل

سياسي للأزمة الليبية، وشدد على أنه يتعين على جميع الأطراف في ليبيا، وجميع أعضاء

المجتمع الدولي، دعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة واحترام حظر الأسلحة الذي

تفرضه الأمم المتحدة.

