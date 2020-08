هيئة الشباب والرياضة التابعة للوفاق تمنع ممارسة أي نشاط دون إذن من اللجنة العلمية لمكافحة كورونا

أعلنت لجنة الأزمة بالهيئة العامة للشباب والرياضة التابعة لحكومة الوفاق

غير المعتمدة، أمس الاربعاء الإيقاف الفوري لأي نشاط رياضي خاص بكافة المكونات

الرياضية والشبابية على مستوى الفروع وكافة الاتحادات الرياضية والأندية والصالات

العامة والخاصة ومدارس الناشئين إلى حين الحصول على الموافقة من اللجنة الاستشارية

العلمية لمكافحة فايروس كورونا.

أوضحت اللجنة في بيان لها أنها لن تمنح الإذن لأي جهة رياضية عامة أو خاصة

لاستئناف النشاط الرياضي.

وأوضحت اللجنة أنها تحمل من يخالف

هذا القرار المسؤولية القانونية للمخالفة مع الأخذ في الاعتبار أن المسؤولية تضامنية

من كافة الجهات ذات العلاقة، بحسب تعبيرها.

