المدني عن بيان قوة ” حماية طرابلس ” حول مصراتة والكهرباء : تصرفات صبيانية

ليبيا – رفض المتحدث باسم ” شعبة الإعلام الحربي ” التابعة للوفاق عبدالمالك المدني تصريحات ” قوة حماية طرابلس ” عن رفض بعض المدن بينها مصراتة المشاركة في طرح الأحمال .

وفي تصريح عبر صفحته الرسمية على فيسبوك تسائل المدني عن سبب ” تأجيج الرأي العام بمثل هذه التصريحات التي إكدت من خلالها حماية طرابلس أن مصراتة من بين المدن الرافضة لطرح الأحمال .

وأضاف : ” الكهرباء في مصراتة تنقطع وبساعات متفاوته لا تختلف كثيراً عن العاصمة ولم ترفض مصراتة يوماً طرح الأحمال واسألوا شركة الكهرباء عن ذلك ” .

كما اعرب المدني عن استغرابه بصراحة من هذه التصريحات ومن إجتماع ” قوة حماية طرابلس ” مع شركة الكهرباء معتبرًا إياها ” تصرفات صبيانية ” .

وكانت قوة “حماية طرابلس ” التابعة لداخلية الوفاق قد أعلنت مساء الاربعاء في بيان انتهاء اجتماع مع مسؤولي الشركة العامة للكهرباء أكدوا فيه رفض الزاوية و مصراتة و الخمس المشاركة في طرح الأحمال بالتساوي .

وفي المقابل تعاني العاصمة طرابلس والمناطق المجاورة وصولًا للجنوب من انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر مع تكرار حالات الإطفاء العام لأسباب وحجج مختلفة كان آخرها الأربعاء بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة وفقًا لما أعلنته الشركة .

المرصد – متابعات

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