خلال اجتماع مع مسؤولي شركة الكهرباء…أعيان الزاوية ومصراتة والخمس يرفضون طرح الأحمال بالتساوي

عقد أعيان الزاوية ومصراتة والخمس، اجتماعا أمس الأربعاء، مع مسؤولي الشركة

العامة للكهرباء، رفض خلاله أعيان هذه المدن المشاركة في طرح الأحمال بالتساوي.

وضم الاجتماع العاجل اهم القيادات الاجتماعية وأعيان مدينة طرابلس و مسؤولي

الشركة العامة للكهرباء والذين شرحوا فيه معاناة العاصمة من تردي وضع الشبكة

الكهربائية فيها وعدم تنفيذ وعود الشركة بالمساواة في خطة طرح الأحمال بين المناطق

والمدن.

وخلص الاجتماع إلى

أن العاصمة طرابلس ستنضم للمناطق الرافضة لطرح الأحمال، معلنة رفضها طرح الأحمال

في مناطق طرابلس فقط، مؤكدة على ضرورة تطبيق طرح الأحمال بالتساوي وأن يحدث

الإظلام التام على جناح الشبكة الغربي بشكل كامل على الجميع دون استثناء.

