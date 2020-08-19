5 توصيات للجنة مكافحة «كورونا» بالكفرة لمواجهة تفشي الفيروس

أصدرت اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء «كورونا» ببلدية الكفرة، الخميس، خمس توصيات تهدف إلى الحد من تفشي فيروس «كورونا المستجد» في المدينة، والحفاظ على حياة المواطنين.

وشملت توصيات اللجنة المنشورة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلغاء جميع المناسبات الاجتماعية بمختلف مسمياتها، وإلزام تشاركيات المناسبات بعدم توزيع الخيم والكراسي تحت أي ظرف.

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إضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في جميع الدوائر الحكومية ومعاقبة المخالفين، والتشديد على تطبيق الحظر المفروض من قبل اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء «كورونا» داخل المدينة، ومنع التنقل بين المدن إلا في الحالات القصوى.

وسجلت بلدية الكفرة 19 إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» كحصيلة إجمالية بينها حالتي شفاء، ولم تسجل المدينة أية وفيات جراء الفيروس حتى الآن.

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