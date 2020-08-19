قال المستشار

الإعلامي لرئيس مجلس النواب حميد الصافي، اليوم الخميس، إن رئيس المجلس عقيلة صالح

وافق على لقاء رئيس ما يسمى بمجلس الدولة خالد المشري، رغم كونه عضوا بجماعة

الإخوان التي يصنفها مجلس النواب كجماعة إرهابية.

يأتي هذا في وقت

منع فيه الجيش المظاهرات المطالبة بترشيح الدكتور سيف الإسلام القذافي لقيادة

المرحلة الحالية في ليبيا بذريعة أنها تظاهرات مدعومة من جماعة الإخوان، ما يبرز

التناقض الواضح في موقف صالح.

وكان المشري، قد أكد في تصريح صحفي، الأربعاء،

استعداده للدخول في حوار سياسي مع كافة أطراف الصراع في ليبيا، مشيرا إلى أنه

مستعد للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في المغرب بهدف ما وصفه بدفع الجهود

الدبلوماسية لإنهاء الصراع الدائر في البلاد، على حد قوله.

The post الصافي: صالح رحب بلقاء المشري القيادي في جماعة الإخوان المصنفة إرهابية من مجلس النواب appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

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