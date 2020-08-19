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الصافي: صالح رحب بلقاء المشري القيادي في جماعة الإخوان المصنفة إرهابية من مجلس النواب

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال المستشار
الإعلامي لرئيس مجلس النواب حميد الصافي، اليوم الخميس، إن رئيس المجلس عقيلة صالح
وافق على لقاء رئيس ما يسمى بمجلس الدولة خالد المشري، رغم كونه عضوا بجماعة
الإخوان التي يصنفها مجلس النواب كجماعة إرهابية.

يأتي هذا في وقت
منع فيه الجيش المظاهرات المطالبة بترشيح الدكتور سيف الإسلام القذافي لقيادة
المرحلة الحالية في ليبيا بذريعة أنها تظاهرات مدعومة من جماعة الإخوان، ما يبرز
التناقض الواضح في موقف صالح.

وكان  المشري، قد أكد في تصريح صحفي، الأربعاء،
استعداده للدخول في حوار سياسي مع كافة أطراف الصراع في ليبيا، مشيرا إلى أنه
مستعد للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في المغرب بهدف ما وصفه بدفع الجهود
الدبلوماسية لإنهاء الصراع الدائر في البلاد، على حد قوله.

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تعليق

  • لا يوجد اى تناقض ياموقع الخرفان فان يلتقى عقيلة صالح مع المشرى وهو اخوانى من اجل لم شمل الليبيت فهو عمل اجابى وقد فعلها السيسى عندما استقبل الاخوانى حسن البشير فى مصر اكثر من مرة وكذلك رئيس حركة حماس عملا بقوله تعالى :-
    وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (34)
    اما من يتظاهرون من اجل سيف الاسلام فهدفهم شق الصف فى وقت غير مناسب لتوحيد الصفوف لتحرير البلاد اولا من المحتل التركى والمرتزقة اولا وبعد ذلك وعند الترشح للانتخابات انزلوا وايدوا مرشحكم اذا انطبقت عليه شروط الترشح اصلا
    والاسلام عفى عن من يستحق حد الحرابة اذا تاب قبل ان نقدر عليه واقول دائما لو ان السراج او باشاغا تابوا وعملوا من اجل الوطن فيمكن العفو عنهم من الجيش الوطنى عملا بقوله تعالى فى الاية التالية لاية حد الحرابة ومافيها من عقوبات قاسية:-
    إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (34) .
    ما اعظم سماحة الاسلام دين الرحمة عكس صفات الاخوان قال تعالى :-
    وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (40)

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