أعلنت اللجنة

الطبية الاستشارية لمنطقة درنة الجغرافية اليوم الخميس، تسجيل حالتي وفاة بفيروس

كورونا في عموم المنطقة.

وأوضحت اللجنة أن

العدد الكلي للإصابات بالمنطقة بلغ 31 حالة منهم 19 حالة نشطة و10 حالات شفاء،

وحالتي وفاة.

