أعلنت اللجنة العليا لمكافحة وباء كوروان

في بلدية الكفرة اليوم الخميس، حزمة جديدة من الإجراءات الاحترازية الهادفة

لاحتواء الوباء.

وأوضحت اللجنة في منشور عبر صفتها على موقع

“فيسبوك” أنه بعد تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا، وزيادة أعداد

المخالطين لهم بشتى درجاتهم قررت اللجنة مجموعة من الإجراءات.

ويأتي على رأس هذه الإجراءات إلغاء كافة المناسبات الإجتماعية

بمختلف مسمياتها ، وإلزام تشاركيات المناسبات بعدم توزيع الخيم

والكراسي تحت أي ظرف .

كما أكدت اللجنة على إلزام المواطنين بإرتداء الكمامات في

جميع الدوائر الحكومية وإنزال العقوبات على المخالفين ، وتشديد تطبيق الحظر المفروض من قبل اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا داخل المدينة ، مع التشديد على منع التنقل بين المدن إلا

في الحالات القصوى.

The post الكفرة…اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا تعلن حزمة جديدة من الإجراءات الاحترازية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24