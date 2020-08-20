الثني يطلع على سير العمل بمشروعات بنغازي

اطلع رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، الأربعاء، على أوضاع بلدية بنغازي وسير العمل بها ومشروعاتها، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع رئيس المجلس التسييري للبلدية، المهندس الصقر عمران بوجواري.
وأكد الثني، خلال الاجتماع، الذي ناقش موضوع تغيير تصنيف الأرض المملوكة للمؤسسة الوطنية للنفط ومتابعة ملفها مع مكتب العمارة، على ضرورة استكمال جميع المشاريع التي تنفذها الحكومة لصالح بلدية بنغازي، إضافة إلى المشاريع التي تنفذها البلدية بمختلف القطاعات الخدمية، حسب بيان منشور على صفحة بلدية بنغازي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
اقرأ أيضا الثني يبحث توفير الاحتياجات الخدمية للجفرة مع أعيان ومشايخ البلدية
وأشار البيان إلى تشديد الثني على ضرورة متابعة أعمال الصيانة بالطريق الدائري الثالث «الطريق السريع» وجميع مشروعات الطرق والمسارات المستحدثة، كما أكد ضرورة الاستمرار في الاهتمام بالمظهر العام للمدينة، خصوصا فيما يتعلق بأعمال النظافة العامة، وتنظيف غرف تصريف مياه الأمطار استعدادا لموسم الشتاء المقبل.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك