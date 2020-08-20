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حماية طرابلس: مهندسي الكهرباء أبلوغنا عن المدن غير الملتزمة بطرح الأحمال

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قوة حماية طرابلس، أنها عقدت اجتماعا بحضور “قيادات” طرابلس مع مسؤولي ومهندسي الشركة العامة للكهرباء، حول أزمة طرح الاحمال والانقطاع المستمر لها منذ فترة.

وأشارت القوة، أن مهندسي الشركة، أبلغوا الحاضرين بالاجتماع، أن أسباب انقطاع الكهرباء، تعود  إلى عدم إلتزام بعض المدن في طرح الأحمال، وأن هذه المدن، مصرتة والخُمس والزاوية.

وأوضح منهدسي الشركة العامة للكهرباء، أن المدن لو التزمت بطرح الأحمال، لكانت أوقات الطرح لا تتجاوز 3 ساعات بالتساوي بين المدن.

وتُعاني المنطقة الغربية، من انقطاع للكهرباء، أدى في أوقات كثيرة إلى إظلام تام لمدة تتجاوز 20 ساعة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • الامن الوقاءي الليبي المسلح .:
    20 أغسطس، 2020 الساعة 1:01 ص
    أكد احد المهندسين ان كلمة طرح الإحمال لا توجد في علم هندسة الكهرباء –
    وان هذه الكلمة غير اخلاقية ومنحطة وسفيهة – ولا تمث للاخلاق ومنع قول هذه الكلمة من الادارة العامة المسلحة لمكافحة المظاهر السلبية وشرطة الآداب ومكافحًة المخدرات في
    ✅ ” اجهزة الامن الليبي الخاص بالعاصمة طرابلس . وشيوخ واءمة الحافظين في شءون القضاء و الأعراف الليبية . ”✅
    -ومن المهم تعميم والبحث الجناءي بالخصوص

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