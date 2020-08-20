حماية طرابلس: مهندسي الكهرباء أبلوغنا عن المدن غير الملتزمة بطرح الأحمال

قوة حماية طرابلس، أنها عقدت اجتماعا بحضور “قيادات” طرابلس مع مسؤولي ومهندسي الشركة العامة للكهرباء، حول أزمة طرح الاحمال والانقطاع المستمر لها منذ فترة.

وأشارت القوة، أن مهندسي الشركة، أبلغوا الحاضرين بالاجتماع، أن أسباب انقطاع الكهرباء، تعود إلى عدم إلتزام بعض المدن في طرح الأحمال، وأن هذه المدن، مصرتة والخُمس والزاوية.

وأوضح منهدسي الشركة العامة للكهرباء، أن المدن لو التزمت بطرح الأحمال، لكانت أوقات الطرح لا تتجاوز 3 ساعات بالتساوي بين المدن.

وتُعاني المنطقة الغربية، من انقطاع للكهرباء، أدى في أوقات كثيرة إلى إظلام تام لمدة تتجاوز 20 ساعة.

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