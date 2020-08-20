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وزير الطاقة التركي: نحن على حق وندعو الجميع ألا يمدوا أعينهم إلى مناطق صلاحيتنا البحرية

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، إن بلاده مُحقة في تحركاتها شرقي البحر المتوسط، وفقًا للقانون الدولي للبحار، مُضيفًا أن اليونان تحاول استجداء الدعم من القوى الخارجية كالاتحاد الأوروبي، لتظهر نفسها كما لو كانت مُحقة.

وادعى “دونماز”، في تصريحات نقلتها “TRT عربي” التركية، أن بلاده ليست لها مطامع في حقوق أحد، داعيًا الجميع في المقابل لأن لا يمدوا أعينهم إلى مناطق صلاحيتها البحرية، قائلاً: “أقولها بكل وضوح وصراحة، نحن على حق وفقاً للقانون الدولي للبحار”.

وأكّد أن الدول المتشاطئة يمكن أن تتشارك من خلال المباحثات والتوصل إلى اتفاقية مشتركة فيما بينها، ذاكرًا أمثلة عن تلك الاتفاقيات، مثل تلك المبرمة في سبعينيات القرن الماضي بين فرنسا وبريطانيا، ومالطا وليبيا، وأخيرًا بين اليونان وإيطاليا.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • اى حق ياحمار وهناك قانون البحار يحكم الجميع وليس بالبلطجة مع دولة اضعف مثل اليونان تستنجد بدول كبرى تردعكم مثل فرنسا اما مياه مصر فلا تستطيعوا اصلا الاقتراب لان الجيش المصرى اقوى ولهذا تحسبوا له الف حساب والمستفيد من النزاع فى النهاية الاسد الامريكى الاقوى ويسيطر على اى مناطق نفط متنازع عليها كما فعل فى سوريا وبعد ان تنقبوا لو وجدتم غاز ستجد الامريكان يقصول ذيل اردوغان وليشرب من البحر

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