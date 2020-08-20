وزير الطاقة التركي: نحن على حق وندعو الجميع ألا يمدوا أعينهم إلى مناطق صلاحيتنا البحرية

زعم وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، إن بلاده مُحقة في تحركاتها شرقي البحر المتوسط، وفقًا للقانون الدولي للبحار، مُضيفًا أن اليونان تحاول استجداء الدعم من القوى الخارجية كالاتحاد الأوروبي، لتظهر نفسها كما لو كانت مُحقة.

وادعى “دونماز”، في تصريحات نقلتها “TRT عربي” التركية، أن بلاده ليست لها مطامع في حقوق أحد، داعيًا الجميع في المقابل لأن لا يمدوا أعينهم إلى مناطق صلاحيتها البحرية، قائلاً: “أقولها بكل وضوح وصراحة، نحن على حق وفقاً للقانون الدولي للبحار”.

وأكّد أن الدول المتشاطئة يمكن أن تتشارك من خلال المباحثات والتوصل إلى اتفاقية مشتركة فيما بينها، ذاكرًا أمثلة عن تلك الاتفاقيات، مثل تلك المبرمة في سبعينيات القرن الماضي بين فرنسا وبريطانيا، ومالطا وليبيا، وأخيرًا بين اليونان وإيطاليا.