أمين عام الناتو لـ”أوغلو”: يجب الامتثال لقرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو المستجدات الليبية مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “ناتو” ينس ستولتنبرغ بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية.

وقالت الوكالة إن ستولتنبرغ أعرب خلال اتصال هاتفي أمس الأربعاء مع تشاووش أوغلو عن قلقه إزاء التوتر في منطقة شرقي المتوسط، مشددا على أن الحوار ضروري لخفض التوتر وحل الأزمة.

وأضافت أن أمين عام حلف الناتو قال إن القضية (في إشارة إلى أزمة الحدود اليونانية التركية) تستدعي روح التضامن وفق القانون الدولي، مذكرا بالاتفاق التركي اليوناني لعقود كحليفين في تحالف “ناتو”.

وأشارت إلى أن ستولتنبرغ شدد على دعم الحلف جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا، مضيفا: “يجب على الأطراف السياسية الليبية والمجتمع الدولي دعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة، والامتثال لقرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، المفروض من قبل مجلس الأمن”.