بنوير يتساءل عن مصير الأموال التي كانت كفيلة بإلغاء طرح أحمال الكهرباء

قال المتحدث باسم

ميليشيات مصراتة عادل بنوير اليوم الخميس،

إن حكومة الوفاق غير المعتمدة لم تحاول أن تسأل الناس عن أي من المشاكل التي

يعانون منها.

وأضاف أن أعيان

القبائل والمهندسين في شركة الكهرباء لم يسألوا أين صرفت الأموال التي كانت كفيلة

بإلغاء طرح الأحمال، مؤكدا أن الليبيين باتوا يتنافسون على من يأخذ النصيب الأكبر

من المشكلة وليس حل المشكلة أو محاسبة الحكومة.

