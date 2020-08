بوسبيحة: الحمد لله الذي لم يجعل الأكسجين تحت تصرف حكوماتنا وإلا متنا جميعا

انتقد رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن الجنوب علي بوسبيحة، اليوم الخميس، أداء

حكومتي الوفاق غير المعتمدة والحكومة المؤقتة بسبب ما وصلت إليه أحوال البلاد من

ترد على المستويات كافة.

وقال بوسبيحة في منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك” إن هناك من

تولى على الليبيين بدعم الأعداء الخارجين، مضيفا أن قرية القرضة بالشاطئ عاشت

ساعات في ظلام تام ليلة أمس، مضيفا أن الاتصالات بكافة أنواعها مقطوعة في القرية

وكذلك خدمة الإنترنت.

وأضاف أن سعر

البنزين وصل إلى 3.5 دينار وسعر الديزل 5.000 في وقت وصلت فيه درجات الحرارة إلى

44 في الظل.

وتحدث بوسبيحة

بسخرية من الحكومات التي تدير شؤون الليبيين قائلا إنه يحمد الله انه لم يجعل

الأكسجين تحت تصرف تلك الحكومات وإلا مات الجميع، على حد قوله.

وتوجه بوسبيحة

بالدعاء إلى الله أن ينزع هؤلاء المسؤولين من كراسيهم ويزل ملكهم، بسبب ما وصل

إليه الشعب الليبي من حالة معيشية سيئة للغاية.

