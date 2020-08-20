لجنة مكافحة كورونا بالكفرة تعلن إلغاء كافة المناسبات الاجتماعية

قرّرت اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا ببلدية الكفرة، إلغاء كافة المناسبات الإجتماعية بمختلف مسمياتها، وإلزام تشاركيات المناسبات بعدم توزيع الخيم والكراسي تحت أي ظرف، وإلزام المواطنين بإرتداء الكمامات في جميع الدوائر الحكومية وإنزال العقوبات على المخالفين، إضافة إلى التشديد على تطبيق الحظر المفروض من قبل اللجنة الرئيسية، والتشديد على منع التنقل بين المدن إلا في الحالات القصوى.

وأوضحت اللجنة، أن قرارها يأتي بعد تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا ببلدية الكفرة وتزايد أعداد المخالطين لهم بشتى درجاتهم، وحرصًا منها للحد من تفشي الفيروس بالمدينة وتدارك الموقف لسلامة الجميع.

وفي وقت سابق، يوم أمس أعلنت اللجنة الإستشارية الطبية لمكافحة وباء كورونا ببلدية الكفرة، تسجيل 6 حالات مصابة منها 5 مخالطة وواحدة جديدة ، وعن شفاء حالة واحدة ، ليصل إجمالي الإصابات في الكفرة 19 حالة والمتعافين حالتين.

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