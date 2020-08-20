الوطني لمكافحة الأمراض: تسجيل 5 حالات وفاة و395 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز

الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الخميس، تسجيل 5 حالات وفاة و395 إصابة جديدة بفيروس

كورونا في عموم البلاد.

وأوضح المركز في

بيان له أنه تم فحص 3002 عينة منها 883 بالمختبر

المرجعي لصحة المجتمع طرابلس و85 بمختبر المركز المرجعي زليتن، و121 بمختبر

الرقابة الصحية الدولية منفذ امساعد و876 بمختبر مركز بحوت التقنيات الحيوية و34

في مختبر فرع المركز سبها، و425 في مختبر

فرع المركز الوطني مصراتة و146 في مختبر مركز بنغازي الطبي، و400 بمختبر المركز

الوطني للصحة الحيوانية، وعينة واحدة بمختبر فرع المركز زوارة، و16 عينة في مختبر

مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان، و10 بمختبر فرع المركز غريان، و4 عينات

في مختبر فرع المركز يفرن، وعينة واحدة في مختبر فرع المركز غدامس.

وأكد البيان أنه

تم تسجيل 2607 عينات سالبة، و395 عينة موجبة منها 288 حالة جديدة و 107 حالات

لمخالطين.

وبين أنه تم تسجيل

5 حالات وفاة و15 حالة شفاء.

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