رئيس خارجية النواب يشدد على إخراج القوات الأجنبية من ليبيا

طبرق-العنوان

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية، يوسف العقوري، اليوم الأربعاء، على التزام مجلس النواب بمخرجات مؤتمر برلين، والعودة للحوار السياسي كطريق وحيد لحل الأزمة الراهنة وضرورة العمل على خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا، واستئناف تصدير النفط بشرط إنفاق عائداته بعدالة وشفافية.

وأعرب، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، يوسف العقوري، عن تأييده لما ورد في تصريحات وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أثناء زيارته إلى العاصمة طرابلس مطلع الأسبوع.

كما أعرب، عن تقديره لدور الدبلوماسية الألمانية، وشكره للجهود التي تبذلها ألمانيا لدعم عودة الاستقرار والسلام إلى ليبيا.

وشدد رئيس لجنة الخارجية على أن أولوية مجلس النواب استعادة الاستقرار والحفاظ على وحدة البلاد، مؤكدًا أن هذا ما تهدف إليه مبادرة رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح.