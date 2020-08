تعاقدت القوات الجوية الملكية المغربية على 24 طائرة مقاتلة أمريكية الصنع

من نوع “إف-16” بعد موافقة البنتاغون على الصفقة مع شركة “لوكهيد

مارتن” لصناعة المعدات العسكرية.

وتقضي المرحلة الأولى من الصفقة التي تقدر بـ4.9 مليار دولار، ووافق عليها

البنتاغون في 14 أغسطس، وتتضمن صناعة 90 طائرة “إف-16” حتى عام 2026، من

المقرر أن تحصل تايوان على 66 طائرة منها، والمغرب على 24.

ونقلت شركة “لوكهيد مارتن” طلب حصول المملكة المغربية على سرب

جديد من طائرات “إف-16” المقاتلة، بموجب برنامج المساعدات العسكرية

الأمريكي (EDA)، والذي يسمح

لحلفاء الولايات المتحدة بالاستفادة من فائض المعدات الدفاعية

وأوضح عملاق صناعة الطائرات الأمريكي، أن “القوات الملكية الجوية سوف

تحصل على سرب من مقاتلات “إف-16 بي” بشكل مجاني”، مضيفا أن

“المقاتلات سيتم إرسالها إلى المدرسة الملكية الجوية في مراكش من أجل تدريب

أطقم الصيانة وتلامذة المدرسة الملكية الجوية على أساسيات مقاتلات “إف-16”

وأعربت السلطات المغربية عن رغبتها في الحصول على النسخة المحدثة من طائرات

“إف-16″، التي تتميز بوجود كمبيوتر متقدم بالإضافة إلى رادار نشط.

The post المغرب يتعاقد على 24 طائرة إف 16 من الولايات المتحدة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24