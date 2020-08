المريمي: تركيا تنهب ثروات الشعب الليبي مقابل إبقاء الوفاق في الحكم

قال فتحي المريمي، مستشار رئيس مجلس النواب ، إن تركيا تريد أن تبقي حكومة

الوفاق غير المعتمدة في الحكم وتريد من يحميها، مقابل الحصول على موطئ قدم بالبحر

الأبيض المتوسط، ونهب ثروات الشعب الليبي، مؤكدًا أنهم لن يسمحوا بالأطماع التركية

المدعومة ماليًا من قطر لتحقيق حلمها بإعادة حكم الدولة العثمانية القديمة التي

أخرت العرب والمسلمين.

وأوضح، المريمي، في مقابلة مع صحيفة أن هناك تحشيدًا عسكريًا كبيرًا تقوم

به تركيا وقطر في الجهة الغربية من ليبيا عند خط سرت والجفرة، وهذا ينبئ عن نية

للهجوم عليهما وربما إلى ما بعدهما حسب تصريحاتهم وتخطيطاتهم، مُشيرًا إلى أن

وزيري الدفاع التركي والقطري كانا في طرابلس أخيرًا وأن شغلهما الشاغل محاور سرت

والجفرة والمليشيات الإرهابية المسلحة ومدى استعدادها.

وأضاف: “بالمقابل، فإن الجيش يقوم بدوره بالاستعداد والحذر لأي طارئ أو

هجوم كان من قوات الوفاق، ومستعد أن يرد بقوة على تلك المليشيات المدعومة من تركيا

وقطر اللتين تدعمها بالذخائر والأسلحة والمرتزقة والطيران المسير”.

وأردف المريمي: “تركيا لها أطماع كثيرة؛ أولها ترسيم الحدود مع حكومة

الوفاق في مياه البحر الأبيض المتوسط، وتستغل الظروف التي تمر بها ليبيا، وانحازت

حكومة الوفاق لمن يحميها لتبقى فترة بالحكم، فطلبت تركيا منها توقيع هذه الاتفاقية

لأجل أن يكون لها موطئ قدم في البحر الأبيض المتوسط وفي الأماكن التي أتت بها

الخريطة التي تم توقيعها بينها وبين ليبيا لتقسيم الحدود”.

وبين أن لدى تركيا

أطماع اقتصادية، وتطمع للهيمنة على الوطن العربي والإسلامي، بحيث تعيد

هيمنة الحكم العثماني الذي كان بغيضًا على العرب والإسلام، لأنه لم يُقدم شيئًا بل

أخرنا ووضعنا في متاهات الجهل والتأخر والفقر وغيره”.

وأضاف بأن قطر تدعم المليشيات الإرهابية المسلحة من أجل السيطرة على مقاليد

الأمور في ليبيا، مؤكدًا أن هذه المليشيات لا يمكن أن تتحكم بليبيا لأن نهجها

فوضوي وليست لها حاضنة بليبيا، وأنها مرفوضة من المُجتمع الليبي وفشلت فشلاً

ذريعًا في الجنوب والغرب الليبي، مشيرًا إلى أنها دولة صغيرة وتريد أن تكون مؤثرة،

وأن الأدوار التي تلعبها في غير مستواها بل أرهقتها ماليًا وكان الأجدر بالحكومة

القطرية أن تهتم بقطر، بحسب قوله.

وأوضح أن قطر تدعم بالأموال فقط، التي هي أموال الشعب القطري، والمفترض أن

تصرف على تنمية قطر أو تساعد الشعوب العربية والعالمية المحتاجة بدل أن تدفعها

للسلاح والدمار، ولكنها تريد دورًا رياديًا، وسببت مشاكل بين الليبيين، ولها تدخل

بدول أخرى، قادتها يجرونها إلى مناحٍ ومواقع لا تُشرف القطريين، على حد قوله.

وأشار إلى أن قطر تدخل في

عمليات اقتصادية من خلال شركات النفط والعمليات التجارية، وتحالفاتها الإرهابية

كذلك، وواضح للجميع تعاملها المباشر مع المليشيات الإرهابية، ولم تتعامل مع الشعب

الليبي الأصيل المدني من خلال جيشه أو قبائله”.

وأعرب المريمي، عن قلقه من توافد المرتزقة وبأعداد كبيرة ومن عدة دول،

مؤكدًا أنهم مدفوعوا الثمن من قطر وتركيا، وأن تركيا المعتدية على دولة مستقلة ذات

سيادة، جلبت المرتزقة للدفاع عن الخارجين على القانون.

