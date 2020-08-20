الأرقام في ارتفاع متسارع.. إجمالي الإصابات بكورونا في ليبيا 9,463 إصابة

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تطورا وبائيا جديدا، بتسجيل 395 إصابة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات في ليبيا، إلى 9,463 إصابة.

وعن الإصابات الجديدة، أوضح المركز الوطني، أنها في طرابلس 83 حالة جديدة و40 حالة مخالطة، وفي غدامس حالة جديدة، وفي غريان 12 حالة جديدة، وفي الخُمس 7 حالات جديدة وحالتين مخالطة، وفي الزاوية الغرب 3 حالات مخالطة، وفي بني وليد 3 حالات مخالطة، وفي الزنتان حالتين مخالطة، وفي يفرن 73 حالة جديدة، وفي زوارة حالة واحدة مخالطة، وفي الرجبان حالة واحدة مخالطة، في جنزور حالتين مخالطة، وفي باطن الجبل حالة جديدة لجنسية غير ليبية، وفي جادو 6 حالات مخالطة، وفي زليتن 13 حالة جديدة منها حالة أجنبية الجنسية و7 حالات مخالطة، وفي درنة حالتين جديدة، وفي طبرق 3 حالات جديدة وحالة مخالطة، وفي بنغازي 71 حالة جديدة، وفي المرج حالة واحدة جديدة، وفي الكُفرة 6 حالات جديدة، وفي أجدابيا 6 حالات جديدة، وفي سرت 4 حالات جديدة، وفي سبها حالة جديدة، وفي الشاطئ حالتين مخالطة، وفي الغريفة 4 حالات منها حالتين مخالطة، وفي بنت بية حالة مخالطة، وفي مصراتة 36 حالة مخالطة.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 15 حالة شفاء جديدة، حالة في سبها و14 حالة في صبراتة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 1,018 حالة.

كما سجّل المركز الوطني، 5 حالات وفاة، حالة في الغريفة وحالة في المرج وحالتين في بنغازي وحالة في مصراتة.

وعن الحالات النشطة، أضاف المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أنها 8,276 حالة.

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