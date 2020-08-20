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الهلال الأحمر سرت يجري مناورة تدريبية في مجال الإسعافات الأولية

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، عن مناورة تدريبية في مجال الإسعافات الأولية، في مدينة سرت، أشرف عليها الهلال الاحمر الليبي فرع المدينة.

وأوضحت الأمانة العامة، أن المناورة  شاركت فيها المتدربات عن كيفية التّعامل مع الحالات الطارئة وكيفية إسعاف المصاب بشكلٍ إنسانِيّ وسليم.

وأشارت الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، بمنح المتدربات شهادات الإجتياز والمشاركة في هذه الدورة بنجاح.

وفي وقت سابق، عقد الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبي اجتماعا مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر عقب زيارتة الي ليبيا، تم التطرق فيه إلى العديد من المواضيع أبرزها التعاون المشترك ودعم جهود الجمعية فى مواجهه التحديات الإنسانية فى الوضع الراهن، وكذلك تعزيز برامج الشراكة فى كافة المجالات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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