السيسي يطالب الجيش المصري بـ«أعلى درجات الاستعداد القتالي»

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، جيش بلاده، أمس، بـ«الاستمرار في الحفاظ على الكفاءة وأعلى درجات الجاهزية، والاستعداد القتالي لتنفيذ أي مهام توكل لعناصر القوات المسلحة لحماية أمن مصر القومي»، في ظل تحديات راهنة تشهدها المنطقة، بحسب بيان للرئاسة المصرية.

والتقى الرئيس السيسي، أمس، قائد الجيش الثاني الميداني، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس السيسي وجه التحية والتقدير لجهود القوات المسلحة، وما تبذله من تضحيات فداءً للوطن، وصون أمنه وسلامته واستقراره، ومقدرات الشعب المصري. كما وجه بـ«الاستمرار في الحفاظ على الكفاءة، وأعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لتنفيذ أي مهام توكل لعناصر القوات المسلحة لحماية أمن مصر القومي، في ظل تحديات راهنة تشهدها المنطقة، والقدرة الكبيرة التي تتمتع بها القوات المسلحة المصرية في جميع الأفرع والتخصصات ونظم التسليح». وتأتي توجيهات الرئيس السيسي في وقت تستعد فيه القوات المصرية لاحتمالية تدخل عسكري في ليبيا، لقتال «ميليشيات إجرامية»، و«عناصر إرهابية أجنبية»، اعتبرتها «تشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي المصري».

وقبل أسابيع منح البرلمان المصري الرئيس السيسي الضوء الأخضر للتدخل العسكري في ليبيا، التي تشهد صراعاً محتدماً بين «الجيش الوطني الليبي» بقيادة المشير خليفة حفتر، المدعوم مصرياً، في مواجهة حكومة «الوفاق الوطني» في طرابلس، والتي تساندها تركيا.