مفوضية حقوق الإنسان تعلن تعيين 3 محققين لتوثيق الانتهاكات في ليبيا

أعلنت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، تعيين ثلاثة محققين مستقلين لتوثيق الانتهاكات في ليبيا، ضمن الجهود الأممية في سبيل التصدي للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في ليبيا.

وأوضحت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أسماء الثلاثة، محمد أوجار من المغرب، وتريسي روبنسون من جامايكا، وشالوكا بياني من زامبيا والمملكة المتحدة.

ولفتت المفوضية، أن التعيين يأتي بهدف إجراء مهمة مستقلة لتقصي الحقائق، في خضم تدهور الوضع الأمني ​​والافتقار إلى نظام قضائي في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

وأوضحت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، “أن عمليات الإعدام بإجراءات موجزة، والتعذيب، والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع، والاختطاف، والاختفاء القسري، والعنف على وسائل التواصل الاجتماعي مستمرة في مناخ من الإفلات التام من العقاب”، بسحب ما نقله موقع أخبار الأمم المتحدة.

وأبدت وزارة العدل في حكومة الوفاق، ترحيبها بإعلان تعيين أعضاء للبعثة الحقوقية، في بيان لها أوضحت فيه: “هذه الآلية الدولية التي تهدف إلى جمع الأدلة حول انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا وتحديد المسؤولين عنها تتفق وسياسة حكومة الوفاق الوطني الرامية إلى محاربة الإفلات من العقاب ودعم السلطة القضائية للقيام باختصاصاتها وتذليل الصعوبات أمامها”.

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