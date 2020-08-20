شركة الكهرباء: نجحنا في إعادة بناء الشبكة ودخول بعض وحدات للإنتاج

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، نجاح فنيي ومهندسي الشركة، في إعادة بناء الشبكة الكهربائية ودخول عدد من وحدات الإنتاج على الشبكة وتغذية بعض المناطق بالتيار الكهربائي جزئيًا، وجاري العمل على دخول بقية وحدات الانتاج في الساعات القليلة القادمة وإعادة التغذية الكهربائية، لباقي المستهلكين وعودة حالة الشبكة الكهربائية إلى ما قبل حالة الإظلام التام.

وأشارت الشركة، أن نسبة الرطوبة المرتفعة في المنطقة الغربية، أدى إلى فصل خطوط تصريف القدرة من محطة الجبل الغربي “الرويس”، مما تسبب في حدوث أضرار في بعض دوائر نقل الطاقة نتج عنه خروج المحطة عن الخدمة، وحدوث إظلام تام في شبكة المنطقة الغربية والوسطى والجنوبية عند تمام الساعة 1:47 من مصراتة شرقًا إلى رأس اجدير غربًا، إضافة إلى المنطقة الجنوبية، وأن العمل جاري العمل على إعادة بناء الشبكة الكهربائية.

وتشهد ليبيا، منذ فترة، حالة من عدم الاستقرار في الشبكة الكهربائية، أدّى إلى انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، وبعض المناطق شهِدت إظلاما تامًا.

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